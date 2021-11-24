Диетолог рассказала, какие продукты поднимут настроение осенью и зимой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты помогут поднять настроение в осенне-зимний период.

По словам специалиста, запреты в еде и жесткие диеты не лучшим образом сказываются на нашем эмоциональном фоне. Вместо строгих диет стоит выработать более спокойное и здоровое отношение к пище. Приемы пищи должны быть регулярными, а рацион — разнообразным.

Наталья Круглова отметила, что необходимо съедать более 400 граммов овощей и фруктов в день. Если человек их съедает, то уровень его стресса ниже, а уровень эмоционального состояния лучше.

Для поднятия настроения стоит включить в рацион продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Первые содержатся в рыбе жирных сортов, в некоторых видах масла и в грецких орехах.

Кроме того, в рационе должны быть продукты, богатые магнием. Это крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки, передает ФАН.

Также стоит обратить внимание на продукты, содержащие аминокислоту триптофан. К таким относятся та же рыба жирных сортов, сыры и горький шоколад.

До этого диетолог назвала безвредную суточную норму шоколада.