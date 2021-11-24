Врач рассказала, как пожилым людям снизить риск переломов и падений

Старость — время не конца жизни / Фото: https://pixabay.com/ru

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Екатерина Дудинская рассказала о том, как уберечь себя от падений и переломов костей.

— Пористая по структуре кость — это кость с остеопорозом. Снижается качество костной ткани, они становятся хрупкими. В них происходят микропереломы, которые могут накапливаться, и при минимальной нагрузке кость может сломаться, — рассказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия — 1».

Это происходит из-за возраста, наступления менопаузы, у мужчин в 60-70 лет в связи с изменениями гормонов. Также на возникновение остеопороза влияют вредные привычки, дефицит кальция и витамина D, а также низкая физическая активность.

— Это мультифакторное заболевание, которое развивается на протяжении нескольких лет, и главный его симптом — это перелом. Существует целая система мер, направленных на профилактику падений и переломов. Во-первых, это питание. Оно должно быть с большим количеством продуктов, богатых кальцием. Рыба, мясо, кунжут, зеленые листья и овощи. Если остеопороз диагностирован, нужно принимать назначенные врачом лекарства, — посоветовала специалист.

Если у пациента есть синдром падений, а это отдельное заболевание, на бедра надевается бандаж, который может уберечь от перелома.

— Чтобы избежать падений при проблемах с сердечно-сосудистой системой, необходимо ежедневное применение лекарственных средств. Также колебания сахара являются провоцирующим фактором при падениях. Необходимо подбирать удобную устойчивую обувь. И не стоит пренебрегать специальными устройствами: тростями, ходунками, телескопическими тростями.

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