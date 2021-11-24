Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как пожилым людям снизить риск переломов и падений

Анна Михалюк

Общество
Врач рассказала, как пожилым людям снизить риск переломов и падений
Старость — время не конца жизни / Фото: https://pixabay.com/ru

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Екатерина Дудинская рассказала о том, как уберечь себя от падений и переломов костей.

— Пористая по структуре кость — это кость с остеопорозом. Снижается качество костной ткани, они становятся хрупкими. В них происходят микропереломы, которые могут накапливаться, и при минимальной нагрузке кость может сломаться, — рассказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия — 1».

Это происходит из-за возраста, наступления менопаузы, у мужчин в 60-70 лет в связи с изменениями гормонов. Также на возникновение остеопороза влияют вредные привычки, дефицит кальция и витамина D, а также низкая физическая активность.

— Это мультифакторное заболевание, которое развивается на протяжении нескольких лет, и главный его симптом — это перелом. Существует целая система мер, направленных на профилактику падений и переломов. Во-первых, это питание. Оно должно быть с большим количеством продуктов, богатых кальцием. Рыба, мясо, кунжут, зеленые листья и овощи. Если остеопороз диагностирован, нужно принимать назначенные врачом лекарства, — посоветовала специалист.

Если у пациента есть синдром падений, а это отдельное заболевание, на бедра надевается бандаж, который может уберечь от перелома.

— Чтобы избежать падений при проблемах с сердечно-сосудистой системой, необходимо ежедневное применение лекарственных средств. Также колебания сахара являются провоцирующим фактором при падениях. Необходимо подбирать удобную устойчивую обувь. И не стоит пренебрегать специальными устройствами: тростями, ходунками, телескопическими тростями.

Ранее доктор Мясников рассказал, как нужно питаться во время ОРВИ.

Читайте также:
кости перелом ребер эндокринолог
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте