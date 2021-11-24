ВДНХ пригласила на бал-маскарад «Гений в юбке и ее эпоха»

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Павильон «Рабочий и колхозница» на ВДНХ с середины октября представляет выставку «Гений в юбке и ее эпоха», посвященную 160-летию со дня рождения первого российского модельера Н. П. Ламановой. Одноименный бал-маскарад, на который Главная выставка страны зовет москвичей и гостей столицы, состоится 25 ноября и завершит работу экспозиции.

Выставку и бал-маскарад ВДНХ презентует совместно с культурно-просветительским фондом «Магия моды». Ламанову, модельера и театрального художника, называют русской Коко Шанель — до 1917 года художница одевала императрицу и привилегированных клиенток, а после революции стала законодательницей советской моды. Именно Ламанова создавала костюмы для московской аристократии к самому большому балу-маскараду в истории России, который состоялся в феврале 1903 года при Николае II и был приурочен к 290-летию династии Романовых.

На современном маскараде пройдет конкурс на лучший образ и креативную маску. Состоятся дефиле от дизайнеров Ольги Огненко и Виолетты Лангас. Всех пришедших ожидает музыкальное шоу на гуслях. В течение вечера участники бала смогут присутствовать на уроках танцев.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

26 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток столицы. В этот день для посетителей запланированы театральные постановки, выступления, а также диджей-сеты.

Темой сезона станет «Сказочная зима». Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.

Каждую неделю планируется проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Также возобновятся экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре.