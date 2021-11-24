Песков: Министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Фото: Администрация президента РФ

Министерства просвещения и образования и науки прислушиваются ко всем точкам зрения по поводу Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в том числе и к мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее важным вопросам и темам. Песков уточнил, что Бастрыкин, говоря об отмене ЕГЭ, «высказал свою точку зрения».

— Я уверен, что наши Министерство просвещения, Министерство образования и науки внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования, — передает слова пресс-секретаря ТАСС.

Песков также отметил, что глава СК регулярно встречается с президентом.

23 ноября Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. Глава СК также высказал надежду на возрождение советской школы образования, которую он назвал лучшей в мире.