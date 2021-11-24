Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: Министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Евгений Белоусов

Общество
Песков: Министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ
Фото: Администрация президента РФ

Министерства просвещения и образования и науки прислушиваются ко всем точкам зрения по поводу Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в том числе и к мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее важным вопросам и темам. Песков уточнил, что Бастрыкин, говоря об отмене ЕГЭ, «высказал свою точку зрения».

— Я уверен, что наши Министерство просвещения, Министерство образования и науки внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования, — передает слова пресс-секретаря ТАСС.

Песков также отметил, что глава СК регулярно встречается с президентом.

23 ноября Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ необходимо отменить, поскольку он является для школьников настоящей пыткой. Глава СК также высказал надежду на возрождение советской школы образования, которую он назвал лучшей в мире.

Читайте также:
Александр Бастрыкин Дмитрий Песков ЕГЭ
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте