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Евросоюз призвал Россию отменить указ Путина о поддержке Донбасса

Евгений Белоусов

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Евросоюз призвал Россию отменить указ Путина о поддержке Донбасса
Фото: Пресс-служба Совфеда

Евросоюз (ЕС) выразил сожаление в связи с подписанным президентом России Владимиром Путиным указом о гуманитарной поддержке Донбасса. ЕС призвал отменить это решение.

В заявлении внешнеполитической службы союза заявляется, что указ Путина направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска. Это, по словам ЕС, противоречит целям Минских соглашений и нарушает суверенитет и целостность Украины.

— Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта, — передает слова сообщения РИА Новости.

15 ноября Путин подписал указ, который предполагает оказание гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР. Глава государства также поручил правительству России обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения продукции из ЛНР и ДНР.

Это, как следует из документа, необходимо в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона приветствует заявление президента России Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем.

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