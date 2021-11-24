Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

На пленарном заседании в среду, 24 ноября, Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.

В первом чтении законопроект был принят 26 октября. Тогда в нем говорилось, что МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Но ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил увеличить сумму до 13 890 рублей.

Отмечается, что сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля, передает РИА Новости.

Из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на период с 2022 по 2024 год следует, что прожиточный минимум на территории РФ в 2022 году составит 12 645 рублей.

Также 23 ноября Государственная дума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации до 2024 года. Законопроектом предусматривается, что доходы бюджета ПФР на 2022 год составят около 10,032 триллиона рублей, на 2023-й — 10,592 триллиона, а на 2024-й — 1,075 триллиона рублей.