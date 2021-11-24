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Путин предложил создать вакцину от коронавируса для детей от двух лет

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин предложил создать вакцину от коронавируса для детей от двух лет
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 24 ноября.

— Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так? — спросил глава государства на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ подтвердила, что так и есть. России также следует подумать об этом, приводит слова Путина сайт Кремля.

18 ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов официальным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Проверка QR-кода с помощью камеры, как это было реализовано ранее, станет недоступна, заключил он.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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