Дептранс Москвы заявил о готовности городского транспорта к снегопаду

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Автомобилистам следует отложить поездки на более позднее время из-за снегопада и метели. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 24 ноября.

— Мы очень просим отложить поездки на личных авто на более позднее время — после 20:00. Основные затруднения сейчас на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре, — говорится в сообщении.

Средняя скорость движения машин в настоящее время составляет 27 километров в час. Число мелких аварий резко выросло, но городской транспорт полностью готов к работе, отмечается в Telegram-канале ведомства.

24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что до конца суток в Москве сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега на данный момент составляет более одного сантиметра.

Согласно прогнозу, всего может выпасть до трех сантиметров снега. Городские службы проводят подметание улично-дорожной сети с выборочной противогололедной обработкой. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.