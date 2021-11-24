Воровку-карманницу взяли с поличным на Киевском вокзале в Москве

Фото: YouTube МВД Медиа

Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Воровку-карманницу задержали на Киевском вокзале в Москве. Перед задержанием она успела обокрасть спящего мужчину. Об этом сообщили в дежурной части линейного отдела МВД России на станции Москва — Киевская.

По словам представителя ведомства, мужчина обратился к сотрудникам полиции и сообщил, что уснул в зале № 3 Киевского вокзала, а проснувшись, не обнаружил своего телефона, который находился в кармане куртки.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли момент совершения преступления.

На видео видно, как к двум спящим гражданам подсаживается женщина. Воспользовавшись моментом, она залезает в карман одного из мужчин, достает телефон и уходит.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Вскоре полиция задержала подозреваемую в соседнем зале вокзала. Ею оказалась жительница Брянска 1978 года рождения. Ранее она уже была неоднократно судима за аналогичные преступления.

В ходе допроса женщина созналась в содеянном, а похищенный телефон вернула, передает МВД Медиа.

24 ноября сообщалось, что мужчина похитил ноутбук у задремавшего в поезде пассажира в Москве.