Экс-сотрудник МЧС рассказал, как не пострадать в застрявшем лифте

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Инструктор спецназа, экс-работник МЧС Александр Ластовин рассказал, как правильно вести себя, если вы застряли в лифте.

Эксперт отметил, что лифт — это одно из самых безопасных мест. У него имеется система автоматического торможения, он блокируется автоматически, когда начинает скользить. Лифт держит несколько крепких тросов, поэтому устройства падают крайне редко.

Александр Ластовин добавил, что несчастные случаи, как правило, происходят из-за человеческого фактора. Эксперт отметил, что нельзя делать попытки самостоятельно выбраться из кабины лифта.

— Нажали кнопку. Ждете помощь. Помощь придет через десять минут. Максимум через 15. Если связаться с диспетчером не удалось, то можно попробовать связаться с экстренными службами, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

До этого инженер рассказал, чего нельзя делать в застрявшем лифте. Михаил Степанов отметил, что нельзя прыгать и предпринимать попытки завести механизм. Все эти действия могут усугубить ситуацию и привести к дополнительной аварии.