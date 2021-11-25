Надземный пешеходный переход появится возле метро «Коммунарка»

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Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Коммунарка Карта всех событий

Недалеко от станции метро «Коммунарка» построят надземный пешеходный переход. Строительство произойдет в рамках четвертого этапа строительства дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, новый надземный переход станет частью проектируемых дорог. В будущем эти дороги соединят транспортно-пересадочный узел «Столбово» и улицу Поляны в Бутове.

Уточняется, что переход будет состоять из окрашенных в белый металлических ферм с прозрачными вставками. Он будет оборудован тремя лестничными спусками. Ширина перехода составит четыре метра, а длина — около ста метров. Общая площадь постройки — около 1,5 тысячи квадратных метров.

— Уверен, что он будет востребован местными жителями, — передает слова Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что старт проектирования и строительства надземного пешеходного перехода над первым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-1) запланировали до конца текущего года. Переход появится в районе дома № 48 на улице Бутырский Вал. Для реализации проекта ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» организовало открытый онлайн-конкурс на выполнение ремонтных работ. Их предстоит завершить в течение двух лет.