В США заявили, что один военный удар от России может уничтожить всю страну
Инфраструктура Соединенных Штатов может «рухнуть» из-за «применения со стороны России и Китая электромагнитного оружия». Такое мнение выразили на конференции «Федерации за всеобщий мир», имеющей консультативный статус при ООН.
Эксперты обсудили проводимые в КНДР испытания гиперзвукового вооружения и уделили этому особенное внимание. По их мнению, если Пекин прибегнет к таким нападениям, то США лишатся электроснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта и торговли.
— Они применят не только электромагнитное оружие, но и кибератаки, а также физический саботаж, — заявил бывший аналитик ЦРУ Питер Винсент Прай.
Он отметил, что Россия и Китая «постоянно угрожают военными ударами». При этом российская сторона «не обладает столькими возможностями в плане оружия, как китайская», добавил экс-аналитик ЦРУ.
Также эксперты призвали американскую власть начать действовать, чтобы не допустить подобных нападений.
— Эти страны могут поставить нас на колени за один день, и при этом не нужно будет воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС, — передает The Washington Times заявления политиков в ходе конференции.
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили «необычную военную активность» недалеко от границ с Украиной, которую приписывают российской стороне.