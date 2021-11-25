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Жителя Волгоградской области задержали в Подмосковье с крупной партией наркотиков

Илья Ашуров

Происшествия
Жителя Волгоградской области задержали в Подмосковье с крупной партией наркотиков
Фото: МВД России
Россия, Московская область, Лобня Карта всех событий

В подмосковной Лобне полиция задержала 28-летнего жителя Волгоградской области, который перевозил в машине более 1,6 килограмма наркотиков. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, был остановлен патрулем ДПС. При досмотре в салоне машины обнаружили «две полимерные емкости». Последующая экспертиза показала, что в них находились наркотики.

— Установлено, что их содержимое является наркотическим веществом — мефедроном, общим весом более 1,6 килограммов, — заключила Петрова.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

До этого сообщалось, что полиция задержала 17-летнего школьника, который арендовал каршеринговое авто, чтобы сбыть наркотики. Подросток перевозил около 200 граммов амфетамина. Он попытался скрыться от полиции на машине, но не справился с управлением и врезался в другой автомобиль.

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