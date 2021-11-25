Диетолог Гинзбург рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

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Яблоки с кожурой не следует есть людям с заболеваниями желудка. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

Если у человека есть заболевания желудка, например, такие, как язвенная болезнь или эрозивный гастрит, им не рекомендуется есть яблоки с кожурой, так как она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность.

Также, по словам эксперта, воск, которым часто обрабатывают кожуру яблок, является неопасным.

— Яблоки сами содержат воск, и есть сорта, в которых этого воска много. Это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается. Ничего особенного тут нет, — сообщил специалист.

Тем, у кого нет противопоказаний к употреблению кожуры, Гинзбург рекомендует не очищать от нее яблоки. Как утверждает эксперт, в ней содержится много полезных элементов, одним из которых является кверцетин. Особенно много его в красных сортах, уточнил диетолог.

Кверцетин благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям, передает «Москва 24».

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