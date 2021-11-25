Белогрудые ежи в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Белогрудые ежи погрузились в зимнюю спячку в столичном зоопарке. Теперь животные проснутся только к весне. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили на странице зоопарка в Instagram.

— У нас в павильоне «Фауна России» живет несколько белогрудых ежей, самого крупного зовут Жорик. Несколько дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму, — отметили в зоопарке.

Уточняется, что животные спят в глубоких норах, которые тщательно утепляются в преддверии холодов. При этом крайне важно рассчитать правильную глубину «спального места» для ежей, потому как если нора промерзнет, животное может погибнуть. Во время сна у ежей замедляется метаболизм, а температура тела понижается до 1,8 градуса. Кроме того, сердце у ежиков начинает биться гораздо медленнее.

В зоосаде уточнили, что для качественной спячки еж должен к зимнему сезону весить не менее 600 граммов.

В ноябре в Московский зоопарк прибыли два котенка манула. Животных спасли в Бурятии.

Манулы являются одними из самых редких представителей семейства кошачьих. Вид занесен в Красную книгу и является талисманом Московского зоопарка уже более 30 лет.