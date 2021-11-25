Лауреатов конкурса «Лидер климатического развития» наградили в Москве

Фото: pixabay.com

В столице наградили лауреатов конкурса «Лидер климатического развития», который проводится в Москве с 2017 года. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в 2021 году на участие в конкурсе было подано свыше 60 заявок.

— Достижения Москвы невозможны без участия горожан – научных сил, студентов, школьников, активистов экологического движения. Вы подаете нам идеи, подсказываете решения, которые наши службы реализуют, — рассказал заммэра.

Проекты оценивались в шести номинациях, среди которых: экология и информация, экология и дети, экология и бизнес и другие.

В номинации «Экология и дети» лучшими оказались ученики школы №922, которые представили проект «Экосумки своими руками — маленький шаг к миру без мусора». Его основной идеей является сокращение использования пластиковых пакетов в обществе, передали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

25 ноября Москва вошла в состав Ассоциации регионов России по климату. Соответствующее решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также заместителем мэра Москвы Петром Бирюковым и президентом фонда «Центр стратегических разработок» Владиславом Онищенко было подписано соглашение между правительством Москвы и фондом «Центр стратегических разработок». Оно направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов.