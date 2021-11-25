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Памятник адмиралу Федору Ушакову установят в Петербурге

Дарья Чентаева

Общество
Памятник адмиралу Федору Ушакову установят в Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Закладной камень на месте будущего памятника адмиралу Федору Ушакову установили 25 ноября на площади Труда в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как отметили в пресс-службе, памятник высотой 7,84 метра возведут на площадке у Центрального военно-морского музея. Федора Ушакова изобразят в парадном мундире и с главными наградами Российской империи. Достопримечательность с трех сторон украсят тематические барельефы с изображением выдающихся сражений флотоводца.

— Федор Федорович Ушаков оставил глубокий след в истории нашего Отечества. Великий флотоводец, он не потерпел ни одного поражения, — рассказал на церемонии закладки памятника губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что в закладной камень было заложено четыре капсулы с землей из памятных мест жизни великого флотоводца. Проект памятника выполнили скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Анатолий Черновой и Лада Чернова, сообщается на сайте администрации.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин поручил возвести в столице памятник известному ученому, лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову. Памятник построят перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики РАН. Установить и открыть памятник планируют до 31 декабря 2024 года.

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