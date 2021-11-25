Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Продажи смартфонов резко упали во всем мире

Дарья Чентаева

Общество
Продажи смартфонов резко упали во всем мире
Фото: Pexels

В третьем квартале текущего года продажи телефонов во всем мире резко упали. К этому выводу пришли аналитики компании Gartner.

Специалисты подсчитали, что продажи гаджетов по сравнению с тем же периодом 2020 года сократились на 6,8 процента. По словам экспертов, снижение продаж возникло из-за нехватки компонентов, что нарушило график поставок готовой продукции. Например, iPhone 13 Pro стал дефицитом во многих странах.

Больше всех поставок произвела компания Samsung — 69 миллионов смартфонов.

С третьего по пятое место заняли китайские компании Xiaomi, Vivo и Oppo, передает издание.

Ранее в пресс-службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО россиянам рассказали о ценах на самые популярные новогодние подарки. По словам специалистов, цены на такие гаджеты, как планшеты и смартфоны, поднялись на 1,59–1,62 процента.

Читайте также:
Телефоны Технологии гаджеты
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте