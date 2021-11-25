Продажи смартфонов резко упали во всем мире

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В третьем квартале текущего года продажи телефонов во всем мире резко упали. К этому выводу пришли аналитики компании Gartner.

Специалисты подсчитали, что продажи гаджетов по сравнению с тем же периодом 2020 года сократились на 6,8 процента. По словам экспертов, снижение продаж возникло из-за нехватки компонентов, что нарушило график поставок готовой продукции. Например, iPhone 13 Pro стал дефицитом во многих странах.

Больше всех поставок произвела компания Samsung — 69 миллионов смартфонов.

С третьего по пятое место заняли китайские компании Xiaomi, Vivo и Oppo, передает издание.

Ранее в пресс-службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО россиянам рассказали о ценах на самые популярные новогодние подарки. По словам специалистов, цены на такие гаджеты, как планшеты и смартфоны, поднялись на 1,59–1,62 процента.