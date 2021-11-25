«Бездарная, пошлая трактовка»: Распутина раскритиковала участницу шоу «Суперстар»

Фото: instagram.com/masharasputina_official

Российская певица Маша Распутина рассказала о своем судействе в составе жюри проекта «Суперстар» на телеканале НТВ.

По ее словам, она не может ставить низкие оценки участникам, которые уже состоялись как артисты. Именно поэтому певица лояльно относится ко всем выступлениям, однако один из номеров все же заставил Распутину проявить строгость.

Речь идет об исполнении певицей Натальей Власовой песни «Нежность».

— Я эту участница вообще знать не знала. Мне ее имя совершенно ничего не говорило. Но то, как она спела «Нежность», было ужасно. Если замахиваться на настоящее искусство, то человек должен что-то из себя представлять! А показывать бездарную, пошлую трактовку своего видения ей никто не давал права, — заявила звезда в разговоре с «Собеседником».

Накануне Маша Распутина рассказала, за что обиделась на журналиста и телеведущего Андрея Малахова. В YouTube-шоу «Алена, блин!» певица объяснила, что обижена на Малахова из-за выпуска передачи «Прямой эфир» с участием своей дочери — 21-летней Марии Захаровой.

На вопрос, почему Андрей Малахов заранее не обговорил с Распутиной съемку выпуска с дочерью знаменитости, как подобает другу, исполнительница заявила, что они не состоят в настолько близких отношениях.