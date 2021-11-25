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Более 30 шахтеров остались в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Иван Юминов

Происшествия
Более 30 шахтеров остались в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
Фото: Telegram / Цивилев. Live

Судьба 35 шахтеров на «Листвяжной» остается неизвестной. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в четверг, 25 ноября.

— В настоящий момент 35 шахтеров числятся пропавшими без вести, потери есть и среди спасателей — в данный момент точно известно о трех погибших сотрудниках, — отмечается в Telegram-канале «Цивилев. Live».

При этом число пострадавших возросло до 51, уточнил глава региона. Врачи направили 38 человек в больницы, а 13 лечатся амбулаторно.

Три человека, по его словам, находятся в реанимации, всех пострадавших повторно обследуют утром. Губернатор поблагодарил спасателей, назвав их настоящими героями.

Властям предстоит создать план действий по продвижению вглубь шахты, объяснил чиновник. Внутри будет работать большая группа специалистов, приводит слова Цивилева ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 14 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 35 человек. В больницы доставлены 51 пострадавших в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

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