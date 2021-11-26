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В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заболеть «черной плесенью»

Полина Долганова

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заболеть «черной плесенью»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что «черная плесень», как правило, встречается в жарких странах с влажным климатом.

При этом специалист отметил, что в некоторых случаях недуг может развиться и у россиян.

— Хотя это в большей степени эндемичная инфекция, характерная для определенного климата с высокими температурами и очень высокой влажностью, но она может развиться и в наших условиях при тяжелых иммуносупрессивных состояниях, а также безграмотном применении лекарственных препаратов, — сказал специалист ведомства.

Он уточнил, что развитие заболевания характерно для людей с диабетом, тяжелым иммунодефицитным состоянием, а также для пациентов, которые неправильно используют антибактериальные лекарства, передает РИА Новости.

Летом ВОЗ рассказала, как минимизировать распространение «черной плесени». По рекомендациям организации при заболевании коронавирусом в легкой и средней форме пациентам не рекомендуется использовать гормональные препараты и антибиотики, чтобы не вызвать инфекцию, связанную с «черной плесенью».

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