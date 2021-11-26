Каток в Парке Горького откроется 26 ноября

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Каток в Парке Горького с 26 ноября приглашает посетителей на лед. В текущем сезоне катку исполняется 90 лет — впервые ледовая площадка с аллеями, огнями, музыкой и прокатом открылась в 1931 году. Традиционно рядом с большим катком откроются детская и хоккейная площадки.

Стилизованное изображение главного входа станет эмблемой юбилейного катка. Оформление павильонов будет соответствовать эстетике винтажных парковых афиш, а надписи на них напомнят гостям советские неоновые вывески.

— Этот год для нас особенный: легендарному катку в Парке Горького — 90 лет. Он станет зеркальным, и это не фигура речи: несколько зим подряд в середине прошлого века каток в парке назывался «Зеркальный». Поэтому в новой концепции так много отсылок к ретростилистике — ярче всего она представлена в оформлении павильонов. Около 90 световых инсталляций, включая звездное небо, освещают юбилейный каток, — рассказал директор Парка Горького Павел Трехлеб.

На катке запустят квиз-квест с погонями, играми и настоящей детективной историей. Сюжет прост: Дед Мороз забыл ключ от сундука с подарками и секретное слово, а участникам предстоит пронестись через световой туннель, разгадать загадки и спасти праздник.

На катке оборудована зона «Очаг» с живым огнем и скамейками с подогревом, киосками с едой и напитками и фотозоной. Подкрепиться также можно в 15 киосках, кафе и ресторанах.

Каток будет открыт до 8 марта 2022 года.

Вход по билетам, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сезон катания на коньках также 26 ноября откроется в «Лужниках». В отличие от других московских катков, площадка в «Лужниках» не разделяется на фрагменты и дорожки. Площадь ледового полотна составляет 16 тысяч квадратных метров.

Для горожан рядом с катком будут работать раздевалка, пункт проката и заточки коньков. Начинающим кататься на коньках москвичам будут помогать консультанты, а для детей предусмотрены специальные передвижные опоры в виде пингвинов.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начнет работу самый большой каток столицы. В этот день для посетителей запланированы театральные постановки, выступления, а также диджей-сеты. Темой сезона станет «Сказочная зима». Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.