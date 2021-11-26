Появилось видео смертельного ДТП с пешеходом на юге Москвы
Погибший в ДТП с пассажирским автобусом на юге столицы пешеход «ударился о боковой борт» транспорта, что и привело к трагедии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
По данным ведомства, мужчина «внезапно вышел на дорогу», не заметив автобус.
— Он (пешеход — прим. «ВМ») ударился о боковой борт и получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины выясняют сотрудники ГИБДД, — говорится в сообщении дептранса.
Момент ДТП зафиксировали автобусные камеры.
На первом кадре видно, как пешеход наступает на зебру и падает.
Вторая запись сделана из кабины водителя. На ней видно, что водитель автобуса не видел пешехода в момент завершения маневра (поворота — прим. «ВМ»).
В ведомстве призвали к соблюдению правил дорожного движения, пояснив, что их нарушения могут привести к трагическим последствиям.
ДТП, о котором идет речь, произошло утром 26 ноября на Дербеневской улице возле дома № 1. Водитель автобуса совершил наезд на пешехода. В результате аварии погиб 35-летний мужчина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.