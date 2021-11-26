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Ученые выяснили, когда дети начинают проявлять чувство юмора

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые выяснили, когда дети начинают проявлять чувство юмора
Фото: pixabay.com

Британские ученые из Бристольского университета провели исследование и выяснили, в каком возрасте дети начинают проявлять чувство юмора.

Как оказалось, самый ранний возраст, когда дети могут оценивать юмор, — это всего один месяц. Эксперты отмечают, что младенцы ценят физические, слуховые и зрительные виды юмора. Чувство юмора проявляется у них в подглядывании за родителями, смешных выражениях лица, улыбке, неправильном применении различных предметов.

Дети в возрасте старше одного года уже начинают ценить юмор, который подразумевает получение реакции от окружающих, сообщает издание argumenti.ru.

Сообщается, что в исследовании приняли участие почти 700 детей, в возрасте от 0 до 47 месяцев.

До этого японские ученые рассказали о пользе смеха. Как отмечают специалисты, смех положительно влияет на когнитивные способности человек, так как улучшает кровообращение в лобных долях мозга. Помимо этого, смеющиеся люди продемонстрировали более высокие результаты в математических тестах и при опросах в других областях знания.

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