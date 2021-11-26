Путин оценил прогресс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что за прошедший год в Нагорном Карабахе было сделано многое для урегулирования ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 26 ноября.

— В целом все-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо, — рассказал глава государства на встрече с лидерами Азербайджана и Армении.

Данный период, как уточнил он, характеризуется возвращением домой 53 тысяч беженцев, а также созданием мониторинговой группы. При этом особого внимания до сих пор требуют инциденты на границе, когда гибнут люди с обеих сторон, приводит слова Путина сайт Кремля.

16 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан при посредничестве России объявили перемирие. Азербайджан, как уточнили в Минобороны Армении, использовал артиллерию и бронетехнику различных калибров.

Из-за действий Армении противник имеет «большие потери» в живой силе, утверждают в министерстве. При этом погиб как минимум один армянский солдат, а еще 13 попали в плен.

В тот же день министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с главой Минобороны России Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Папикян подчеркнул, что вторжение азербайджанской армии на территорию Армении является грубым нарушением трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.