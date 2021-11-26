Неизвестные напали на школьный автобус в Косово

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Неизвестные обстреляли школьный автобус в Косово. Известно, что есть погибшие и раненые. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщило национальное телевидение Сербии.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Глоджане близ Дечани.

— В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса, — передает РИА Новости слова канала.

Кроме этого не менее двух человек получили ранения.

В среду, 17 ноября, в США поезд сбил школьный автобус с 16 детьми. Полицейские выяснили, что поезд двигался без превышения скорости и бригада состава правильно просигналила в гудок. В настоящее время следователи проводят работу с машинистом поезда.