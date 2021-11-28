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Химикаты вспыхнули на заводе «Вымпел» на северо-западе Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Химикаты вспыхнули на заводе «Вымпел» на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 90с5 Карта всех событий

Химикаты загорелись в здании ракетного завода «Вымпел» на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в воскресенье, 28 ноября

По его информации, пожар площадью пять квадратных метров произошел по адресу: Волоколамское шоссе, дом № 90, строение 5.

Уточняется, что химикаты вспыхнули в ванной литейного помещения. Здесь хранятся ванные с емкостями для химических веществ, в которых происходит обработка металла.

В настоящий момент пожару присвоен первый ранг сложности.

Возгорание на заводе также случилось в октябре в Рязанской области. Тогда в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки, произошел пожар. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. Все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

25 октября суд арестовал учредителя и директора завода по делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью.

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