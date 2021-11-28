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Открытие 10 новых станций БКЛ запланировали на 16 декабря

Виктория Сикерина

Город
Открытие 10 новых станций БКЛ запланировали на 16 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Открытие еще десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро запланировали на 16 декабря. Об этом стало известно в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что накануне власти города подписали совместный приказ о вводе в эксплуатацию электродепо «Замоскворецкое» и участка линии от станции «Мневники» до станции «Варшавская».

— Согласно документу, открыть десять станций для пассажиров планируется 16 декабря, — отметил источник в транспортном узле столицы.

По его словам, в скором времени специалисты проверят новую ветку с помощью габаритного вагона, после чего начнется накатка участка обычными составами. Однако поезда будут курсировать без пассажиров.

Так, 16 декабря запланировали ввести западный, юго-западный и южный участки БКЛ: станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», «Каховская» и соответствующие пересадки на уже существующие линии метрополитена.

— На «Каховской» временно пересадка будет действовать, как и ранее, в центре зала, открыть новую пересадку планируется в 2022 году, — передает издание MSK News сообщение источника.

До этого в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что после ремонта электродепо «Замоскворецкое» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена будет обслуживать 40 поездов «Москва-2020».

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