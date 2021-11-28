Новым премьер-министром Чехии назначен критик России Петр Фиала

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Главой нового правительства Чехии назначили лидера либеральной коалиции «Вместе», которая выиграла на выборах 8–9 октября, и главу Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Соответствующий приказ подписал президент страны Милош Земан в воскресенье, 28 ноября.

Примечательно, что соратники отзываются о Фиалу как о заядлом критике России и поклоннике кинолент о Джеймсе Бонде.

Весной этого года новый чешский премьер активно поддерживал действия правительства Чехии, которое в апреле заявило о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам во Врбетице. Из-за этого впоследствии из посольства РФ в Праге выслали дипломатов. Эта ситуация также отразилась на международных отношениях стран и привела к кризису в диалоге между ними.

Также Фиалу выступал за запрет российским и китайским фирмам участвовать в возведении нового энергоблока АЭС «Дукованы». Он объяснил свою позицию тем, что участие России и Китая в таких проектах может стать угрозой для безопасности Чехии.

Соратники по партии называют Петра Фиалу грамотным политиком, который может и вовремя пошутить, и в нужный момент проявить строгость и бескомпромиссность, пишет РИА Новости.

27 ноября в Минздраве Чехии заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон», судя по всему, выявлен у жительницы страны, которая вернулась из Египта.