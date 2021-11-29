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Врач рассказал о тревожных изменениях в организме после коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал о тревожных изменениях в организме после коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач Андрей Кондрахин назвал тревожные изменения в организме после перенесенного коронавируса, которые в настоящее время встречаются у многих пациентов.

Он обратил внимание, что одна из самых частых жалоб — это проблемы с памятью. Также многие отмечают снижение работоспособности, проблемы с концентрацией внимания, появление бессонницы.

С подобными осложнениями сталкиваются представители разных возрастных групп и с разным течением болезни.

— Самая ведущая жалоба — это потеря памяти. Еще говорят о дезориентации. Иногда люди жалуются на всевозможные боли в конечностях. А в последнее время мы начали обращать внимание на изменения в ритме сердца — жалобы пошли на это. Это действительно существующие проблемы, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

До этого медики назвали нетипичные симптомы «омикрон»-штамма коронавируса. По их словам, при инфицировании новым вариантом COVID-19 у пациентов не исчезнут запахи и вкусовые ощущения, однако у больных может повыситься температура и возникнуть сильная усталость.

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