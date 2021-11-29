«Человек нездоровый»: Авдотья Смирнова раскритиковала Владимира Соловьева

Фото: Youtube / Осторожно Собчак

Кинорежиссер, сценарист и литературный критик Авдотья Смирнова поделилась своим мнением о журналистах, которые работают на федеральных телеканалах. В частности, речь пошла о самых ярких фигурах — Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве и Маргарите Симонян.

— Соловьев, мне кажется, человек нездоровый. Поэтому обсуждать чужое ментальное нездоровье я не стану. Что касается Киселева — это мое тайное пристрастие, я люблю смотреть Дмитрия Константиновича. Он талантливый человек, он делает это ярко, ловко. И Маргарита — человек без сомнения талантливый, — высказалась Смирнова в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Смирнова рассказала, что следит за творчеством Симонян и уверена, что она транслирует в СМИ свои убеждения и взгляды.

— Эти убеждения нам неприятны, но означает ли это, что их нужно запретить транслировать? На мой взгляд — нет, — сказала Смирнова.

Ксения Собчак в интервью в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым поделилась наблюдением о том, какие женщины «в моде» в современном обществе. Среди названых персон оказалась и сценарист Авдотья Смирнова, которая, по словам журналистки, будет и другом, и партнером.