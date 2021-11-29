Музей Победы покажет онлайн-фильм о Зое Космодемьянской

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Музей Победы 29 ноября, в день гибели Зои Космодемьянской, приглашает горожан присоединиться к просмотру художественного фильма «Зоя». Картину режиссера Лео Арнштам можно увидеть онлайн на сайте музея.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Военно-патриотическая драма с фрагментами кинохроники рассказывает о жизни школьницы Зои Космодемьянской, которая в начале Великой Отечественной войны стала партизанкой. Девушка была схвачена и казнена фашистами в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года.

Роль Зои сыграла актриса Галина Водяницкая. В одной из эпизодических ролей снялся актер Алексей Баталов.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кинотеатр «Художественный» 5 декабря приглашает на торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летней годовщине с начала контрнаступления Красной армии под Москвой.

Зрителям впервые представят рабочие материалы со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого «Первый Оскар». Картина посвящена подвигу советских фронтовых кинооператоров в годы Великой Отечественной войны. Лента основана на реальной истории съемок фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который стал первой советской картиной, удостоенной премии американской киноакадемии «Оскар» в 1943 году.