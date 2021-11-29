Вирусолог призвал быть строже к приезжающим из-за границы

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Закрытие границ из-за «омикрон»-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, но скорее всего россиянам все же придется столкнуться с ним в будущем. Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По словам специалиста, идеальная ситуация – не выпускать самолеты ни в какие страны, но в современном мире это невозможно.

— Другое дело, что было бы разумно тех, кто приехал из этих стран, сажать на карантин, неукоснительный причем. Проявились симптомы – лечись, не проявились – через 10 дней иди домой, — отметил он в комментарии НСН.

Он также посоветовал россиянам, по возможности, отменить поездки за границу. ПРи этом, он добавил, что многие россияне не понимают, почему должны ограничивать себя в путешествиях в настоящее время.

По словам ученого, от нового штамма вряд ли удастся спрятаться, поэтому необходимо уже сейчас изучать его особенности и устойчивость к российским вакцинам.

До этого стало известно, что Великобритания вводит карантин до результатов ПЦР-теста для всех въезжающих.