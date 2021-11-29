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Народный календарь. Чем опасны обручальные кольца 30 ноября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем опасны обручальные кольца 30 ноября
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В Православной церкви 30 ноября почитается память Григория Чудотворца — святителя, богослова и епископа Неокесарийского. На Григория нельзя примерять чужие обручальные кольца. Это принесет несчастье.

В этот день новости обычно пустые, не стоит принимать их близко к сердцу. Также следует избегать общения с людьми с дурным глазом. Они могут сильно навредить.

Чтобы быть весь год здоровым, в этот день нужно в снегу покувыркаться.

Приметы погоды:

Темный лед на речке предвещает богатый урожай.

Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.

Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасны обручальные кольца 30 ноября

Именины отмечают: Михаил, Захар, Григорий, Иван, Геннадий.

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