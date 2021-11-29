Первый случай заболевания «омикрон»-штаммом зарегистрировали в Чехии

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В Чехии зарегистрировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили чешские врачи.

Новый вариант COVID-19 выявили у жительницы города Либерец в ходе повторных анализов. До этого женщина побывала в Намибии, откуда вернулась на родину через ЮАР и Арабские Эмираты.

Примечательно, что пациентка была вакцинирована от коронавируса. Ее болезнь протекает в достаточно легкой форме.

В настоящее время чешка находится в изоляции. Также карантин проходят восемь ее товарищей, которые вернулись в Чехию вместе с ней. Кроме того, врачи берут анализы у всех, кто контактировал с этими гражданами в последнее время, передает «Чешское радио».

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.