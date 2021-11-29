Универсиаду в Люцерне отменили из-за нового штамма «омикрон»

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Зимняя Универсиада в швейцарском Люцерне отменена из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в Федерации университетского спорта Швейцарии в понедельник, 29 ноября.

Состязания должны были пройти с 11 по 21 декабря. Организаторы подчеркнули, что пошли на данный шаг из-за динамичного развития пандемии, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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29 ноября в МИД России сообщили, что в ближайшее время оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщит россиянам о новых ограничительных мерах в связи с распространением в мире штамма «омикрон».