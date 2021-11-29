Памятную доску Владимиру Наумову планируют установить в Москве

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Памятную доску планируют установить на фасаде дома в столице, в котором жил советский и российский режиссер Владимир Наумов. Об этом сообщил председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в понедельник, 29 ноября.

— Он человек-легенда, снявший потрясающие фильмы... Конечно, он будет удостоен и того, чтобы его память осталась, сохранилась. Понятно, что и академия, которую он возглавлял, подключится. Конечно, память на доме, обязательно дощечка будет, — передает ТАСС его слова.

О смерти народного артиста Советского Союза Владимира Наумова рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России 29 ноября. Режиссер скончался в возрасте 93 лет.

После глава Минкульта Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова. Она пожелала светлой памяти покойному.

Также мэр Москвы Сергей Собянин поддержал родных, коллег и друзей советского и российского режиссера Владимира Наумова. Глава города отметил, что светлая память о кинокартинах, творчестве и личности Наумова навсегда останется «в сердцах миллионов людей».