Более 10,5 тысячи москвичей посетили каток на ВДНХ за первые дни работы

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Каток на ВДНХ за первые три дня работы посетили более 10,5 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе ВДНХ в понедельник, 29 ноября.

— С открытием катка на выставке стартовал зимний сезон. Его тема в этом году — «Сказочная зима», — сообщил руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

По его словам, в этом году для юных посетителей катка подготовили специальную детскую программу. Для детей пройдут спектакли, концерты, представления. Также в рамках проекта «Вдохновение. Зима» 30 ноября откроется детская арт-лаборатория.

В пресс-службе добавили, что ледовая площадка на ВДНХ работает с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности, QR-код для входа не требуется.

Отмечается, что специалисты проводят регулярную уборку помещений и обрабатывают их антисептическими средствами. На входе для посетителей установлены дезинфицирующие рамки и измеряется температура. Коньки и другой арендуемый спортивный инвентарь также обрабатываются специальными средствами после каждого гостя, передает ТАСС.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начал свою работу самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия на ВДНХ составляет более 20,5 тысячи квадратных метров. Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.

27 ноября сообщалось, что в этом сезоне посетители катка на ВДНХ смогут получить страхование от несчастных случаев.