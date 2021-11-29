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Депутат МГД Титов: Расширение мер поддержки для промышленности даст импульс развития предприятиям

Дарья Чентаева

Город
Депутат МГД Титов: Расширение мер поддержки для промышленности даст импульс развития предприятиям
Фото: Из личного архива Андрея Титова

Новые меры поддержки промышленности Москвы, которые включают в себя компенсацию части затрат на покупку оборудования и прав на результаты интеллектуальной деятельности, дадут новый импульс развития предприятиям. Об этом рассказал депутат Мосгордумы по промышленности и науке Андрей Титов.

— Это решение, которое позволит компаниям в период пандемии не просто пережить тяжелый период, но даст пространство для маневра: запустить новые технические решения, оптимизировать технологические цепочки, уменьшить потери, снизить всевозможные накладные расходы, — сообщил Титов.

Депутат считает, что последствия пандемии особым образом коснулись туризма, общепита, гостиничного бизнеса и сферы развлечений.

— Вопросы запуска новых производств, пересмотра ассортимента в соответствии с требованиями рынка — это те шаги, на которые пойти непросто, особенно в кризисных условиях, и расширенные меры поддержки дадут импульс предпринимателям, — заявил представитель власти.

Титов добавил, что оператором программы выступает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, а соглашения о реализации уже заключены с семью крупными кредитными организациями, передает агентство городских новостей «Москва».

11 ноября Андрей Титов сообщил, что московская «Академия инноваторов» поможет в создании сообщества активных и высококвалифицированных бизнесменов в городе. По словам депутата, площадку разработали для инициативных и целеустремленных предпринимателей из сферы инноваций. В рамках программы они подготовят профильные проекты и продемонстрируют свое мастерство.

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