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НАТО пригрозило России последствиями в случае агрессии против Украины

Иван Юминов

Политика
НАТО пригрозило России последствиями в случае агрессии против Украины
Фото: Минобороны РФ

Россия столкнется с экономическими и политическими последствиями при агрессии против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 ноября.

— Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.

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