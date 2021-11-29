НАТО пригрозило России последствиями в случае агрессии против Украины

Фото: Минобороны РФ

Россия столкнется с экономическими и политическими последствиями при агрессии против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 ноября.

— Любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия, — приводит слова Столтенберга ТАСС.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.