«Россию никто не смог победить»: США ожидают потери из-за войны с Россией

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США ожидают масштабные потери, если случится столкновение с Россией из-за Украины. Об этом заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

Она отметила, что Соединенные Штаты могут понести серьезные потери в войне с Россией.

— Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан, — приводит Fox News слова отставного офицера.

Также Коффлер не исключила того, что Россия может прибегнуть к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический удар по США. Эксперт подчеркнула, что своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбивать американские спутники.

— Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, — поделилась мнением аналитик.

Автор статьи также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории. Она привела в пример Наполеона, Гитлера и шведов.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину передислоцировала войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировали военных вплоть до Камчатки, чтобы быть готовыми на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

25 ноября в Шестом флоте США сообщили, что ракетный эсминец ВМС Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет обеспечивать безопасность и стабильность вместе с партнерами и союзниками по НАТО в регионе, уточнили во флоте.