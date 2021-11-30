Музей Победы пригласил москвичей на вечер памяти Зои Космодемьянской

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Денис Трудников

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 30 ноября приглашает москвичей и гостей города принять участие в тематической встрече «Шагнувшая в бессмертие», которая посвящена 80-летию со дня гибели Зои Космодемьянской.

Зоя Анатольевна Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Посетители услышат поэтические строки о подвиге Зои, которые прочтут волонтеры Музея Победы, увидят фрагменты документальных фильмов, снятых в разные годы. Руководитель проектов дирекции федеральных программ ВОД «Волонтеры Победы» Александр Паныч расскажет о судьбе Зои, ее жизненном и боевом пути, формировании характера и духа будущего героя.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Интерактивные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начинает работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.