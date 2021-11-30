Эксперты оценили реакцию МИД ФРГ на санкции США против «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Эксперты прокомментировали заявления МИД ФРГ о том, что Германия выступает против санкционных мер США в отношении «Северного потока — 2».

Политолог Владимир Карасев считает, что «Северный поток — 2» будет запущен и у США нет шансов этому помешать.

— Ссориться США с Германией никак нельзя. Потому санкций не будет, и русский газопровод будет запущен в самое ближайшее время, — заявил он в комментарии ФАН.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии RT отметил, что в Германии понимают необходимость нового газопровода. По его мнению, Германия всегда будет настаивать на том, чтобы проект был запущен.

Он добавил, что строительство газопровода не начиналось бы в принципе, если бы в Германии не было тех, кто понимает, что такой газопровод отвечает интересам немецкого бизнеса и экономического развития страны в целом.

Северный поток-2

До этого германское правительство заявило, что «Северный поток — 2» ничем не угрожает Украине, и призвало Вашингтон не вводить санкции против магистрали.