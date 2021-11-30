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Театр «Практика» пригласил на премьеру спектакля «Вон там»

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» пригласил на премьеру спектакля «Вон там»
Фото: Пресс-служба театра Практика
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» 14 декабря приглашает зрителей на премьеру нового продюсерского проекта Григория Добрыгина и Мастерской Олега Кудряшова «Вон там». Презентация спектакля состоится на сцене в Музее Москвы.

«Вон там» — пространство, где на фоне северных фьордов повседневный бытовой абсурд сталкивается с иррациональной изнанкой бытия. Это экспериментальная художественная конструкция, собранная режиссером спектакля Майей Дороженко из пьес Юна Фоссе с нарушением всех правил и нормативов.

— В спектакле на одну сцену выйдут два поколения мастерской Олега Кудряшова. А режиссером пьесы выступит выпускница режиссерского факультета ГИТИСа Мастерской Сергея Женовача. Эта коллаборация мастерских всегда казалась мне заманчивой идеей для реализации, — говорит продюсер Григорий Добрыгин.

Зрители увидят постановку про человека, который потерял интерес к жизни. Домик у моря, любящая жена, славный сосед — все это стало не важно, когда голос первозданной природы позвал на поиски себя.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра «Практика».

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