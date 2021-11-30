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Суд 14 декабря рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с «Рольфа» свыше 12 миллиардов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд 14 декабря рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с «Рольфа» свыше 12 миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд в Московской области 14 декабря рассмотрит иск Генпрокуратуры к автодилеру «Рольф» и основателю компании Сергею Петрову на сумму свыше 12 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Слушания по делу пройдут 14 декабря в Химкинском суде. По словам представителя компании, автосалоны компании продолжают работать в штатном режиме.

Уточняется, что сумма, которую просит взыскать прокуратура, составляет 12,85 миллиарда рублей, передает Интерфакс.

Дело главы «Рольфа»

В июне 2019 года Следственный комитет возбудил в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

По версии СК, под видом покупки акций «Рольф Эстейт», по завышенной на четыре миллиарда рублей стоимости, соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией. Сначала деньги были переведены на ее счет, а затем — на счета подконтрольных Петрову иностранных компаний.

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