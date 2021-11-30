«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за штормового ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Уровень погодной опасности в столичном регионе повысился во вторник, 30 ноября, с «желтого» до «оранжевого», следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 21:00 из-за усиления ветра до 20–25 метров в секунду, говорится на сайте.

Уточняется, что при «оранжевом» уровне погода считается опасной и имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Штормовое предупреждение объявили в Москве до 21:00 30 ноября из-за усиления скорости порывов юго-западного ветра до 25 метров в секунду. В пресс-службе МЧС России по Москве порекомендовали жителям города быть внимательнее и осторожнее на улицах. Автомобилистам посоветовали парковать машины вдали от деревьев и непрочных высоких сооружений.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей об ухудшающейся погоде в столице. По словам мэра, прогноз погоды становится все более тревожным, кроме осадков и гололеда усиливается штормовой ветер. Он отметил, что по последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 метров в секунду. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, подчеркнул мэр.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и штормовым предупреждением московские парки временно закрылись для посетителей.