«Осенний марафон» собрал более 89 тысяч участников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Проект «Активный гражданин» подвел итоги интеллектуальной викторины «Осенний марафон». В мероприятии, которое проходило с 20 октября по 21 ноября, приняли участие 89 264 человека.

— Например, в прошлом году сувениры получили лишь 100 пользователей, а сейчас мы наградим по три тысячи победителей на каждой тематической дорожке», — сообщил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин».

«Осенний марафон» состоялся в формате легкоатлетического забега. Вопросы были разделены на три тематические дорожки. Горожане могли выбрать одну и проходить ее этапы, а могли отвечать сразу на всех.

Особой популярностью у горожан пользовалась дорожка «Москва не сразу строилась», ее выбрали 84 579 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Победителями «Осеннего марафона» стали девять тысяч человек: по три тысячи на каждой дорожке. Все они получили по 500 баллов и футболку с логотипом проекта. Дополнительно первым 500 лучшим участникам на каждой дорожке подарят тематическую карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном и купоны на приобретение поощрений в разделах «Транспорт», «Мероприятия» и «Сувениры». Еще 500 счастливчиков определили случайным образом — они тоже получат тематические карты «Тройка».

27 октября сообщалось, что обучающие занятия для безработных жителей проведут в центре занятости «Моя карьера» в Москве в рамках реализации акции «Осенний марафон».

22 октября центр «Моя карьера» провел для людей с инвалидностью День вакансий «Доступная работа». Участникам предложили более пятидесяти квотируемых рабочих мест, в их числе вакансии администратора, стажера, методиста и другие.