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Путин оценил уровень продовольственной инфляции в России

Иван Юминов

Экономика
Путин оценил уровень продовольственной инфляции в России
Фото: Администрация президента РФ

Продовольственная инфляция в стране с начала года составила около десяти процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября.

— Понимаем, что ряд граждан, по определенным группам разбитые, с низкими доходами все-таки от продовольственной инфляции, которая уже выше, чем общая инфляция, где-то под десять процентов, испытывают трудности. Соответствующим образом будем выстраивать свою политику, — приводит слова Путина сайт Кремля.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

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