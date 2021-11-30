Устроившие разборку на западе Москвы дрифтеры предстанут перед судом

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Россия, Москва, улица Федосьино Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шестерых мужчин, которые обвиняются в групповом хулиганстве. Об этом во вторник, 30 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 13 июля обвиняемые дрифтовали на машине рядом с летней верандой кафе на улице Федосьино. Тем самым они нарушали общественный порядок и покой посетителей заведения. На замечания администрации кафе злоумышленники отвечали нецензурной бранью, а затем и вовсе позвали своих знакомых с травматическими пистолетами.

В ходе ссоры, в отношении ряда граждан было применено насилие, в сторону одно из потерпевших открыли огонь из травмата.

— Уголовное дело направлено в Солнцевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, обвиняемые содержатся под стражей, вину в совершении инкриминируемого преступления они не признали, — заключила Нефедова.

В октябре сотрудники столичной ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности дрифтеров, устроивших опасный заезд в центре Москвы. Двух мужчин нашли после того, как в Сети появилось видео с опасным заездом на Большой Дорогомиловской улице.