Путин обвинил США в уходе России от доллара

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Действия властей Соединенных Штатов провоцируют Россию уходить от доллара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе форума «Россия зовет!».

Лидер государства уточнил, что вводимые Америкой санкционные меры оказывают влияние на ситуацию с валютой. В случае продолжения такой политики со стороны США Россия продолжит отказываться от доллара.

— Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, но его подрывает политика властей США, — отметил он.

Также Владимир Путин добавил, что в любом случае использование доллара будет сокращаться, так как в настоящий момент активно развиваются другие валюты. Например, арабские государства планируют создать свои резервные деньги, при этом евро также не перестает расти.

— С долларом будем работать, насколько доллар это захочет — не захочет и не надо, будем сокращать, — цитирует его слова РИА Новости.