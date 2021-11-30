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Путин обвинил США в уходе России от доллара

Виктория Сикерина

Политика
Путин обвинил США в уходе России от доллара
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Действия властей Соединенных Штатов провоцируют Россию уходить от доллара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 ноября, в ходе форума «Россия зовет!».

Лидер государства уточнил, что вводимые Америкой санкционные меры оказывают влияние на ситуацию с валютой. В случае продолжения такой политики со стороны США Россия продолжит отказываться от доллара.

— Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, но его подрывает политика властей США, — отметил он.

Также Владимир Путин добавил, что в любом случае использование доллара будет сокращаться, так как в настоящий момент активно развиваются другие валюты. Например, арабские государства планируют создать свои резервные деньги, при этом евро также не перестает расти.

— С долларом будем работать, насколько доллар это захочет — не захочет и не надо, будем сокращать, — цитирует его слова РИА Новости.

В ходе форму президент России посчитал важным ведение диалога с США по стратегической стабильности. Москва и Пекин, как уточнил он, обмениваются делегациями и проводят совместные военные учения. Двусторонние отношения являются значительным фактором стабильности в мире.

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